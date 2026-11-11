Delhi NCR News: मुनक नहर पर 11 किमी लंबा छठ घाट तैयार, पांच विधानसभाओं को सौगात

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12 नवंबर को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे उद्घाटन, मुख्यमंत्री रहेंगी मौजूददिल्ली में मुनक नहर पर 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनकर तैयार है। यहां पांच विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु पूजा करेंगे। करीब दो दशक से गंदगी और मलबे की समस्या से जूझ रही नहर का कायाकल्प किया गया है, सरकार इसे राजधानी के सबसे बड़े छठ पूजा स्थलों में शामिल करने जा रही है। नहर के दोनों किनारों से करीब 1400 ट्रक मलबा और कचरा निकालकर यहां पक्की सीढ़ियां, सड़कें और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की गई हैं। 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस घाट का उद्घाटन करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहेंगे। मुनक नहर में आसपास की कॉलोनियों से कूड़ा और निर्माण सामग्री डाले जाने के कारण यहां गंदगी का अंबार लगा था।