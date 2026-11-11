{"_id":"6af46b3b81cac67fc100a6f2","slug":"sirsa-describes-sonias-book-as-a-bundle-of-hatred-and-lies-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-162864-2026-11-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: सोनिया की किताब को सिरसा ने बताया नफरत और झूठ का पुलिंदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: सोनिया की किताब को सिरसा ने बताया नफरत और झूठ का पुलिंदा

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 11 Nov 2026 06:48 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 06:48 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

