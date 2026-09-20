Delhi NCR News: नगीना पंचायत समिति अध्यक्ष पद का चुनाव आज, सस्पेंस पर लगेगा विराम

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नगीना। नगीना पंचायत समिति के अध्यक्ष पद का बहुप्रतीक्षित चुनाव सोमवार, 21 सितंबर को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में होगा। 23 वार्डों के निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की देखरेख करता है और पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।इससे पहले 31 अगस्त को संबंधित अधिकारी के स्वास्थ्य खराब होने और 11 सितंबर को कोरम पूरा नहीं होने के कारण प्रक्रिया टल गई थी। बार-बार चुनाव स्थगित होने से क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। स्थानीय विधायक मामन खान भी चुनाव जल्द कराने की मांग उठा चुके हैं। समिति सदस्य बीरबल भारद्वाज ने कहा कि स्पष्ट बहुमत नहीं होने से चुनाव टलता रहा और विकास कार्य प्रभावित हुए। प्रत्याशी निसार ने कहा कि वह चुनाव के लिए तैयार हैं। ईशा खान ने परिणाम घोषित होने तक संयम बरतने की बात कही। बीडीपीओ विशाल आजाद ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की बात कही।

संवाद न्यूज एजेंसी