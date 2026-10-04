कीर्ति नगर हादसे का खौफनाक वीडियो: बुजुर्ग दंपती को टक्कर मारी, कार से उतरकर देखा और फिर भाग गई महिला चालक

पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कार चला रही महिला कुछ सेकंड के लिए गाड़ी से नीचे उतरती है। उसने जमीन पर तड़प रहे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय वह तुरंत वापस अपनी कार में बैठी और मौके से फरार हो गई।