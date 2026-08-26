Delhi NCR News: एशियन गेम्स में उत्तर रेलवे के आठ खिलाड़ी, करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:06 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:06 PM IST
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- 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक होगी प्रतियोगिताएं
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में उत्तर रेलवे के आठ खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी खेलों में यह आठ खिलाड़ी देश के लिए खेलेंगे। 20वें एशियाई खेल जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में 19 सितंबर से चार तक होंगे।
उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के अध्यक्ष एवं पीसीएसटीई राजीव कुमार तथा अवैतनिक महासचिव एवं सीएसटीई /प्रोजेक्ट वाई ए. गुलेरिया की ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास उत्तर रेलवे की खेल उपलब्धियों को नई गति प्रदान कर रहे हैं। उत्तर रेलवे में खेलों की इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है।
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चयनित खिलाड़ी
कबड्डी :जयदीप दहिया, आशु मलिक, पूजा काजला
हॉकी :यशदीप सिवाच (पुरुष), नेहा, शिल्पी डबास, साक्षी राणा (महिला)
मुक्केबाजी : प्रिया धनघस
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में उत्तर रेलवे के आठ खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी खेलों में यह आठ खिलाड़ी देश के लिए खेलेंगे। 20वें एशियाई खेल जापान के आइची प्रांत और नागोया शहर में 19 सितंबर से चार तक होंगे।
उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के अध्यक्ष एवं पीसीएसटीई राजीव कुमार तथा अवैतनिक महासचिव एवं सीएसटीई /प्रोजेक्ट वाई ए. गुलेरिया की ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास उत्तर रेलवे की खेल उपलब्धियों को नई गति प्रदान कर रहे हैं। उत्तर रेलवे में खेलों की इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है।
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चयनित खिलाड़ी
कबड्डी :जयदीप दहिया, आशु मलिक, पूजा काजला
हॉकी :यशदीप सिवाच (पुरुष), नेहा, शिल्पी डबास, साक्षी राणा (महिला)
मुक्केबाजी : प्रिया धनघस