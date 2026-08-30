Delhi NCR News: प्ले स्कूल में बच्चे की पिटाई में शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

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अमर उजाला ब्यूरो



नई दिल्ली।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर स्थित एक प्ले स्कूल में साढ़े तीन के बच्चे काे कुर्सी में बांधकर मारपीट व यौन दुर्व्यवहार के मामले की जांच के लिए शिक्षा निदेशालय ने समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त शिक्षा निदेशक करेंगे। शिक्षा विभाग ने समिति को मामले की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि मामले की जांच निर्धारित कानूनी प्रावधानों और बाल संरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। बता दें कि इस मामले में बच्चे के माता-पिता की शिकायत पर जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

-मामले की जांच के लिए शिक्षा निदेशालय ने समिति की गठित