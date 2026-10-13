Delhi NCR News: नवरात्रों के रंग में रंगी पूर्वी दिल्ली

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पूर्वी दिल्ली (संवाद)। नवरात्रों के रंग में रंगी पूर्वी दिल्ली, जगह-जगह माता रानी के दरबार सज गए हैं। कहीं मां दुर्गा अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं, तो कहीं मां अंबे की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों पर सजे इन दरबारों में देवी के अलग-अलग स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। फूलों, रंग-बिरंगी सजावट और रोशनी से सजे माता के दरबार नवरात्र के उल्लास को और खास बना रहे हैं। यमुनापार के कई इलाकों में देवी प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कहीं मां दुर्गा के तेजस्वी स्वरूप की झलक दिखाई दे रही है, तो कहीं मां अंबे की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना की तैयारियां की गई हैं। कुछ पूजा स्थलों पर हंस पर विराजमान मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित है, जो श्रद्धालुओं का ध्यान