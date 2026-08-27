Delhi NCR News: ई-सिम ने खोला चोरी का राज, चार मोबाइल समेत आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली। रंजीत नगर थाना पुलिस ने घर से चोरी हुए मोबाइल फोन में सक्रिय ई-सिम की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हसीम उर्फ हसन (36) के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी चोरी के पांच मामलों में शामिल रहा है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को रंजीत नगर निवासी ने घर से पांच मोबाइल फोन चोरी की शिकायत की।

अमर उजाला ब्यूरो