Delhi NCR News: ई-रिक्शा चोरी की शिकायत लेकर पहुंचा चालक, बोला-पुलिसकर्मी ने पीटा, पुलिस ने नकारा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। बाहरी-उत्तर दिल्ली के यादवनगर इलाके में रहने वाले एक ई-रिक्शा चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इस वीडियो में वह रोते हुए आरोप लगा रहा है कि जब वह अपने वाहन की चोरी की शिकायत दर्ज कराने गया तो एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने उसके साथ मारपीट करने से इनकार किया है।पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि समीर नामक व्यक्ति आठ सितंबर को अपने ई-रिक्शा की कथित चोरी की शिकायत करने समयपुर बूथ पहुंचा था। उसने आरोप लगाया था कि उसका ई-रिक्शा दीना नामक व्यक्ति ने चुरा लिया है। पुलिस ने बताया कि समीर और दीना एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। जांच के दौरान पाया गया कि चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी और ई-रिक्शा समीर के पास ही था।
पुलिस ने कहा कि कार्यवाही दर्ज की गई और पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में ई-रिक्शा चालक रोते हुए यह दावा करता नजर आ रहा है कि उसका वाहन चोरी हो गया था और जब वह शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने कहा कि उसकी जांच में सामने आए तथ्य वीडियो में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करते।
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नई दिल्ली। बाहरी-उत्तर दिल्ली के यादवनगर इलाके में रहने वाले एक ई-रिक्शा चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इस वीडियो में वह रोते हुए आरोप लगा रहा है कि जब वह अपने वाहन की चोरी की शिकायत दर्ज कराने गया तो एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने उसके साथ मारपीट करने से इनकार किया है।पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि समीर नामक व्यक्ति आठ सितंबर को अपने ई-रिक्शा की कथित चोरी की शिकायत करने समयपुर बूथ पहुंचा था। उसने आरोप लगाया था कि उसका ई-रिक्शा दीना नामक व्यक्ति ने चुरा लिया है। पुलिस ने बताया कि समीर और दीना एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। जांच के दौरान पाया गया कि चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी और ई-रिक्शा समीर के पास ही था।
पुलिस ने कहा कि कार्यवाही दर्ज की गई और पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में ई-रिक्शा चालक रोते हुए यह दावा करता नजर आ रहा है कि उसका वाहन चोरी हो गया था और जब वह शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने कहा कि उसकी जांच में सामने आए तथ्य वीडियो में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करते।
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