फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DUSU launches 26 new cells; talent to get a platform.

Delhi NCR News: डूसू ने शुरू किए 26 नए प्रकोष्ठ, प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

Thu, 08 Oct 2026 08:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) ने छात्रों की रुचि और प्रतिभा को मंच देने के लिए 26 नए प्रकोष्ठ शुरू किए हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने और नई गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। डूसू का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को छात्रसंघ की गतिविधियों से जोड़ना है।


डूसू की ओर से शुरू किए गए प्रकोष्ठों में सांस्कृतिक, पूर्व छात्र संबंध, सामुदायिक संपर्क, वाद-विवाद एवं जनसंपर्क, विविधता एवं समावेशन, पर्यावरण, दिव्यांग विद्यार्थी, तकनीकी, फैशन, फिल्म एवं फोटोग्राफी, वैचारिक, ललित कला, छात्रावास और विधिक सहायता प्रकोष्ठ शामिल हैं।
विज्ञापन




इसके अलावा नवाचार एवं इनक्यूबेशन, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, साहित्यिक, मीडिया एवं प्रकाशन, मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण, खेल, शोध एवं विकास, स्टार्टअप एवं उद्यमिता, रंगमंच एवं नाट्य, उत्तर-पूर्व, महिला सशक्तीकरण और वाणिज्य प्रकोष्ठ भी बनाए गए हैं। इनके माध्यम से छात्र कला, साहित्य, खेल, तकनीक, शोध, पर्यावरण और उद्यमिता समेत विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों से जुड़ सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन




डूसू अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि डीयू में देशभर से छात्र आते हैं और उनकी रुचियां व प्रतिभाएं अलग-अलग हैं। इन प्रकोष्ठों के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को अपनी क्षमता दिखाने और कैंपस गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि डूसू की गतिविधियां कुछ छात्रों तक सीमित न रहें, बल्कि विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed