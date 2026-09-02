Delhi NCR News: डीयू ने सीईएस में दाखिले के लिए आवेदन मांगे

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम (सीईएस) के तहत दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में सभी सेमेस्टर के पेपरों में दाखिला लिया जा सकता है, और पंजीकरण प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली रहती है।इस योजना का उद्देश्य किसी भी उम्र के शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल बढ़ाने का अवसर देना है। वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के लोग नियमित छात्रों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। खास तौर पर उन लोगों को फिर से शिक्षा से जोड़ने पर जोर है, जिन्हें पहले उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया।डीयू के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग (आईएलएलएल) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, किसी भी पेपर की न्यूनतम योग्यता व शर्तें पूरी करने वाला व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग या कॉलेज में सीट खाली हो। उपलब्ध पेपरों की सूची, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया व शुल्क की जानकारी डीयू पोर्टल व आईएलएलएल की वेबसाइट पर जारी सीईएस ई-ब्रोशर में उपलब्ध है।