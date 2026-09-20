Delhi NCR News: मरीजों को बांटे फल

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पूर्वी दिल्ली। स्वामी दयानंद अस्पताल में सेवा संकल्प अभियान के तहत भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की तथा स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा के संतोष पाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना और फल वितरित किए। आयोजकों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर सेवा गतिविधियों को बढ़ावा देना है। भविष्य में भी ऐसे जनसेवा कार्यक्रम जारी रखने की बात कही गई। संवाद