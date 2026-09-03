Delhi NCR News: पतंग उड़ाने के विवाद में हुआ झगड़ा, 18 दिन बाद मारा चाकू, हालत नाजुक

16 अगस्त को पीड़ित का आरोपियों से हुआ था विवाद, तभी से थी रंजिशअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पतंग उड़ाने के दौरान हुए झगड़े के 18 दिन बाद तीन लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित अतुल (35) इस वक्त जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। वहीं, पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी की पहचान नीरज (21) के रूप में हुई है। दोनों नाबालिग 17 साल के हैं। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं।उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि अतुल 16 अगस्त को पतंग उड़ा रहा था। इस बीच उसका नीरज और बाकी दोनों नाबालिगों से झगड़ा हो गया। उस दिन तो किसी तरह बीच-बचाव हो गया, लेकिन आरोपी हमला करने की फिराक में घूमते रहे। बुधवार को अतुल अपने घर के बाहर बैठा था। मौका पाते ही हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।