Delhi NCR News: ओखला में नलों से आ रहा गंदा और बदबूदार पानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:15 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल बोर्ड की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिल रहा है। लोगों के अनुसार, पानी इतना गंदा है कि इसे पीने के साथ-साथ दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मजबूरी में कई दफ्तर के लोग निजी टैंकरों का पानी पीने को मजबूर हैं।
एक दफ्तर में काम करने वाले प्रवीण ने बताया कि करीब एक साल से गंदे पानी की शिकायत है। पानी से इतनी बदबू आती है कि नल के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, कुलदीप ने बताया कि पिछले छह-सात महीने से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी मनीष ने बताया कि कई बार स्थानीय विधायक और जल बोर्ड से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में साफ पानी की सुविधा जरूरी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड से जल्द पाइपलाइन की जांच कर साफ पानी की आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन
एक दफ्तर में काम करने वाले प्रवीण ने बताया कि करीब एक साल से गंदे पानी की शिकायत है। पानी से इतनी बदबू आती है कि नल के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, कुलदीप ने बताया कि पिछले छह-सात महीने से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी मनीष ने बताया कि कई बार स्थानीय विधायक और जल बोर्ड से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र में साफ पानी की सुविधा जरूरी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड से जल्द पाइपलाइन की जांच कर साफ पानी की आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। संवाद
विज्ञापन