Delhi NCR News: प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई के दिए निर्देश

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में यह आदेश जारी किए। आयुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे को स्वच्छ बनाने को कहा।निगमायुक्त ने एक्सप्रेसवे पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) की अवैध डंपिंग बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने सीएंडडी वेस्ट डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। एनएचएआई को प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, स्वच्छता और हरियाली एनएचएआई की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रदीप दहिया ने सभी विभागों को अपनी सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने एचएसआईआईडीसी को उद्योग विहार क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।वायु गुणवत्ता सुधार के समन्वित प्रयासअधिकारियों को सड़कों को धूल-मिट्टी, सीएंडडी वेस्ट और कचरे से मुक्त रखने के निर्देश मिले। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों की सफाई के साथ अवसंरचना सुधार भी आवश्यक है। सभी विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों को पूरी तरह पक्का कराने को कहा गया। इससे किनारों पर मिट्टी और धूल जमा नहीं होगी और यातायात सुचारु रहेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सिटी एक्शन प्लान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।