Delhi NCR News: जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां... कैसे मिले इलाज का भरोसा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
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जर्जर भवन में चल रहा नांगल जाट का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयों का भी अभाव
संवाद न्यूज एजेंसी
बहीन। गांव नांगल जाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में साफ-सफाई, देखरेख और दवाइयों की उचित व्यवस्था नहीं है। भवन की हालत ऐसी है कि कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार यह स्वास्थ्य केंद्र आसपास के आठ-दस गांवों के लोगों के इलाज का प्रमुख केंद्र है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र का भवन काफी पुराना हो चुका है और कई जगह से दीवारों की हालत खराब है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से भवन की मरम्मत कराने के साथ केंद्र में पर्याप्त दवाइयां, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की, वह नहीं दे रहा ध्यान
स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन परिसर की साफ-सफाई भी हर बार पंचायत फंड से कराई जाती है। भवन की हालत खराब होने के कारण कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है।-टेकचंद सरपंच
जब भी मैं स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जाता हूं, तो जरूरत की दवाइयां उपलब्ध नहीं मिलतीं। ऐसे में मजबूरी में बाहर से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।-छतर सिंह
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सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को होती है। प्रसव के लिए होडल, हथीन या पलवल ही जाना पड़ता है। यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है।-दयाचंद
स्वास्थ्य केंद्र में संचालित खून जांच प्रयोगशाला में साफ-सफाई का अभाव है। केंद्र की जर्जर इमारत के साथ यहां स्टाफ की भी कमी है। प्रयोगशाला की खिड़कियां टूटी हुई हैं और साफ-सफाई पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। -सुनील
भवन की जर्जर हालत को लेकर विभाग को अवगत कराया जा चुका है। जल्द ही मरम्मत कार्य कराया जाएगा। दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कभी-कभी समस्या आती है और कुछ दवाइयां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी कमी जल्द पूरी कर दी जाती है। मरीजों को अधिकांश आवश्यक दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं।-डॉ. अनुज, पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहीन। गांव नांगल जाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में साफ-सफाई, देखरेख और दवाइयों की उचित व्यवस्था नहीं है। भवन की हालत ऐसी है कि कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार यह स्वास्थ्य केंद्र आसपास के आठ-दस गांवों के लोगों के इलाज का प्रमुख केंद्र है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र का भवन काफी पुराना हो चुका है और कई जगह से दीवारों की हालत खराब है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से भवन की मरम्मत कराने के साथ केंद्र में पर्याप्त दवाइयां, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की, वह नहीं दे रहा ध्यान
स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन परिसर की साफ-सफाई भी हर बार पंचायत फंड से कराई जाती है। भवन की हालत खराब होने के कारण कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है।-टेकचंद सरपंच
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जब भी मैं स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने जाता हूं, तो जरूरत की दवाइयां उपलब्ध नहीं मिलतीं। ऐसे में मजबूरी में बाहर से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।-छतर सिंह
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सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को होती है। प्रसव के लिए होडल, हथीन या पलवल ही जाना पड़ता है। यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है।-दयाचंद
स्वास्थ्य केंद्र में संचालित खून जांच प्रयोगशाला में साफ-सफाई का अभाव है। केंद्र की जर्जर इमारत के साथ यहां स्टाफ की भी कमी है। प्रयोगशाला की खिड़कियां टूटी हुई हैं और साफ-सफाई पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। -सुनील
भवन की जर्जर हालत को लेकर विभाग को अवगत कराया जा चुका है। जल्द ही मरम्मत कार्य कराया जाएगा। दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कभी-कभी समस्या आती है और कुछ दवाइयां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी कमी जल्द पूरी कर दी जाती है। मरीजों को अधिकांश आवश्यक दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं।-डॉ. अनुज, पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी