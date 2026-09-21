Delhi NCR News: लोकतंत्र सेनानियों का पैदल मार्च 11 अक्तूबर को

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संघ की मांग है कि आपातकाल 1975-77 के इतिहास को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही आपातकाल के दौरान लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े घटनाक्रम की जांच के लिए आयोग बनाया जाए। शाह आयोग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने की भी मांग की गई।दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन कुमार ढींगरा ने बताया कि सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन ठोस जवाब नहीं मिला। महामंत्री राजकुमार सपड़ा ने बताया कि यह मार्च लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर निकाला जाएगा। संवाद