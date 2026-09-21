Delhi NCR News: देवरिया, यूपी के लिए उपयोगी। कर्ज से परेशान युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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नई दिल्ली। शालीमार बाग इलाके में 23 वर्षीय रोहित कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में रोहित पर आठ लाख रुपये का कर्ज होने की बात सामने आई है।पुलिस को शनिवार दोपहर मैक्स अस्पताल से रोहित की खुदकुशी की सूचना मिली। हैदरपुर स्थित घटनास्थल पर छानबीन की गई। रोहित मूलत: यूपी के देवरिया का निवासी था।रोहित 10 सितंबर को हैदरपुर स्थित अपने ससुराल आया था। 19 सितंबर की देर रात उसके ससुर ने उसे फंदे पर लटका देखा। वे उसे मैक्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी पिता को दी।कर्ज और एजेंट की धोखाधड़ीपरिजनों ने बताया कि रोहित ने देवरिया के एक एजेंट से सिंगापुर जाने के लिए वीजा की बात की थी। एजेंट ने उससे आठ लाख रुपये मांगे थे, जिसके लिए रोहित ने कर्ज लिया था। एजेंट न तो वीजा दिला रहा था और न ही पैसे वापस कर रहा था। कर्जदार उस पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे।