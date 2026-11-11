Delhi NCR News: जेएनयू में नेहरू की बदहाल प्रतिमा की मरम्मत की मांग

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा की खराब हालत को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से मरम्मत कराने की मांग की गई है। इस संबंध में कुलपति को पत्र लिखकर प्रतिमा का जीर्णोद्धार कराने और उसके आसपास खराब पड़ी रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की गई है।एनएसयूआई जेएनयू के प्रदेश संयोजक अरुण प्रताप ने कहा कि प्रशासन का इस ऐतिहासिक प्रतिमा की ओर कोई ध्यान नहीं है। कुलपति से अपील है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बदहाली का तुरंत संज्ञान लें। प्रतिमा के समुचित रंग-रोगन की व्यवस्था कराए और आसपास प्रकाश व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त करें। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती से पहले प्रतिमा की मरम्मत और रोशनी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय समुदाय उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दे सके। वहीं पत्र में यह भी कहा गया है कि वह स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों की स्वतंत्रता को समाज के विकास का आधार माना था। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय ज्ञान, नवाचार और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देने वाले संस्थान होने चाहिए।

-एनएसयूआई ने कुलपति को पत्र लिखकर रंग-रोगन और खराब प्रकाश व्यवस्था ठीक करने की अपील