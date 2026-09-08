Delhi NCR News: कराटे मैट पर दिल्ली का जलवा, स्कूल गेम्स में खिलाड़ियों ने बटोरे कई पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:28 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:28 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स कराटे प्रतियोगिता में विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया।
अंडर-14 वर्ग में विश्वजीत, गौरव प्रसाद, साहिल सिंह, नक्षत्र डोगरा, यश राघव, प्रियंशु, अभिनव प्रसाद, युधवीर सिंह, निकुंज गौर और अरब खंडूजा ने अपने-अपने भार वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 वर्ग में तनिष्क, आरव विश्वकर्मा, आदर्श बेहरा, अयान, साहिल, विराट भोला, हितेन शोकीन, अविराज कुमार ठाकुर, तनय, कार्तिक पंवार, आर्यन, देबोजीत दास और आर्यन शोकीन प्रथम रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में दर्श देसवाल, सनी अंसारी, हर्ष सिंह, प्रियंशु, लक्षित, हरमन, प्रथम तहलान, हर्ष, जतिन कुमार, नितेश भूषण, दक्ष, जय और भाव्या शोकीन ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने भी कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। संवाद
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अंडर-14 वर्ग में विश्वजीत, गौरव प्रसाद, साहिल सिंह, नक्षत्र डोगरा, यश राघव, प्रियंशु, अभिनव प्रसाद, युधवीर सिंह, निकुंज गौर और अरब खंडूजा ने अपने-अपने भार वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 वर्ग में तनिष्क, आरव विश्वकर्मा, आदर्श बेहरा, अयान, साहिल, विराट भोला, हितेन शोकीन, अविराज कुमार ठाकुर, तनय, कार्तिक पंवार, आर्यन, देबोजीत दास और आर्यन शोकीन प्रथम रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में दर्श देसवाल, सनी अंसारी, हर्ष सिंह, प्रियंशु, लक्षित, हरमन, प्रथम तहलान, हर्ष, जतिन कुमार, नितेश भूषण, दक्ष, जय और भाव्या शोकीन ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने भी कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। संवाद
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