दिल्ली दंगा मामला: भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में पांच दोषियों को दो साल से अधिक की सजा

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-अलग-अलग धाराओं में दोषी अरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन को अधिकतम 2-2 साल के कठोर कारावास की सजा-सजा पर बहस के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की