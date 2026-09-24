Delhi NCR News: विदेशी नागरिकों से करीब 100 करोड़ ठगने वाले कॉल सेंटर का खुलासा, 11 गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोदिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा में चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दो महिलाओं समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य तकनीकी सहायता (टेक-सपोर्ट) घोटाले के जरिये अमेरिका में लोगों से करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों ने एफबीआई और अन्य अमेरिकी संघीय एजेंसियों के नाम से फर्जी संदेश भेजकर पीड़ितों को डराया और ठगी को वास्तविक दिखाने की कोशिश की।दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव त्यागी ने बताया कि एसीपी प्रेम चंद्र खंडूरी, इंस्पेक्टर डेटा राम, एसआई अतुल और नीरज यादव ने 21 सितंबर को पीतमपुरा गांव में किराये के एक परिसर की तीसरी और चौथी मंजिल पर चल रहे इस कॉल सेंटर पर छापा मारा और 11 लोगों को पकड़ा। इनके कब्जे से 41 लाख रुपये नकद, 29 लैपटॉप, 25 फोन, आठ राउटर और एक एसयूवी बरामद की है। इस संबंध में 22 सितंबर को नई दिल्ली के स्पेशल सेल थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।