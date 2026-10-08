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जीजा को उतारा मौत के घाट: पहले शराब में डालकर दीं नींद की गोलियां, फिर ट्रक में ले गया, वहीं बर्बरता से ली जान

Thu, 08 Oct 2026 11:16 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 08 Oct 2026 11:16 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने जैतपुर में हुई बलवीर सिंह की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझाया। साले राजेश यादव और रिश्तेदार नीलेश को गिरफ्तार किया गया है।

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Delhi Police solve Balveer murder case two arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पूर्व जिले के जैतपुर में हुई एक हत्या का मामला 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। 38 वर्षीय बलवीर सिंह का शव 6 अक्तूबर को आगरा नहर के किनारे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास मिला था। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साले राजेश यादव (53) और रिश्तेदार नीलेश (29) को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस की जांच के अनुसार, राजेश यादव ने पारिवारिक विवाद के चलते बलवीर सिंह की शराब पीने की आदत से परेशान होकर यह साजिश रची। उसने बलवीर की शराब में नींद की गोलियां मिला दी थीं। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद नीलेश बलवीर को एक ट्रक में ले गया। वहां उसने लोहे की रॉड से हमला कर बलवीर की हत्या कर दी। आरोपियों की शुरुआती योजना इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए।

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जांच और बरामदगी
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और ट्रक को बरामद कर लिया है। मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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