जीजा को उतारा मौत के घाट: पहले शराब में डालकर दीं नींद की गोलियां, फिर ट्रक में ले गया, वहीं बर्बरता से ली जान

पुलिस की जांच के अनुसार, राजेश यादव ने पारिवारिक विवाद के चलते बलवीर सिंह की शराब पीने की आदत से परेशान होकर यह साजिश रची। उसने बलवीर की शराब में नींद की गोलियां मिला दी थीं। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद नीलेश बलवीर को एक ट्रक में ले गया। वहां उसने लोहे की रॉड से हमला कर बलवीर की हत्या कर दी। आरोपियों की शुरुआती योजना इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए।