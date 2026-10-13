प्रदर्शन स्थल से क्यों हटा जंतर-मंतर? हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी, बताया किसके आदेश का पालन किया

सुविधाओं से लैस एक स्थल की आवश्यकता पर जोर

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपी) द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों पर प्रस्तावित प्रतिबंधों और ट्रेनों के रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं से लैस एक स्थल की आवश्यकता पर जोर दिया था।



आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के माध्यम से दायर इस याचिका में पुलिस के उस 1 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। कांग्रेस का युवा विंग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है।