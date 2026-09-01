फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Police detained Congress leader Udit Raj who was protesting outside RSS headquarters

‘शुद्धिकरण’ विवाद: राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन, मनुस्मृति भी जलाई; हिरासत में लिए गए उदित राज

Tue, 01 Sep 2026 05:28 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 01 Sep 2026 05:28 PM IST
सार

दिल्ली में केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में  ले लिया। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे।

विज्ञापन
Delhi Police detained Congress leader Udit Raj who was protesting outside RSS headquarters
राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस नेता उदित राज को दिल्ली में केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उदित राज अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यह एफआईआर हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ विवाद को लेकर दर्ज की गई है।

विज्ञापन


विज्ञापन


हिरासत में लिए जाने के बाद उदित राज ने कहा कि 'मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय आया था। मैंने मनुस्मृति जलाई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed