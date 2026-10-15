फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Police ASI killed after being hit by a bus in Nangloi

Delhi NCR News: नांगलोई में बस की टक्कर से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत

Thu, 15 Oct 2026 08:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:36 PM IST
विज्ञापन
- ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा, चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में बृहस्पतिवार सुबह बस की टक्कर से स्कूटी सवार दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) राजेश कुमार की मौत हो गई। वह नई दिल्ली जिले के मंदिर मार्ग थाने में तैनात थे और हादसे के समय ड्यूटी पर जा रहे थे। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बस जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है।


पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब सात बजे हुआ। गंभीर रूप से घायल एएसआई को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फरार चालक और परिचालक की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed