Delhi NCR News: कभी थीं दूसरों पर निर्भर, अब हुनर के रंगों से सपनों को दे रहीं नई उड़ान

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दिल्ली से झारखंड और राजस्थान तक की महिला उद्यमियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सजाए स्टॉलसचिन कुमारनई दिल्ली। कभी घर की जिम्मेदारियों और सामाजिक बंदिशों के बीच अपने सपनों को दबाकर रखने वाली महिलाएं अब अपने हुनर से नई राह बना रही हैं। किसी के हाथों में रंग और ब्रश हैं तो कोई कपड़ों, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की चीजों को नया आकार दे रही है। इन महिलाओं के लिए हुनर अब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और अपनी अलग पहचान बनाने का जरिया बन गया है। भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला उनके इसी आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानियों का गवाह बन रहा है। यहां देश के अलग-अलग राज्यों से आई महिला उद्यमी अपने हाथों से तैयार उत्पादों के साथ बड़े बाजार में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की महिलाएं मेले में अपने उत्पाद लेकर पहुंची हैं। इनमें कई ऐसी हैं, जिन्होंने छोटे कस्बों और गांवों से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने हुनर को संजोए रखा और अब उसे कमाई का माध्यम बना रही हैं।दिल्ली पवेलियन में महिलाओं के हुनर को मिला मंचमहिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली पवेलियन में 10 स्टॉल विशेष रूप से आश्रित महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यहां कैकेशा और नीतू जैसी महिलाएं अपने बनाए उत्पादों के साथ ग्राहकों से सीधे जुड़ रही हैं। उनके लिए यह स्टॉल केवल बिक्री का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक अहम कदम है। कैकेशा अपने हाथों से तैयार सामान की गुणवत्ता को लेकर खास ध्यान रखती हैं। उनका कहना है कि हर उत्पाद को तैयार करने में मेहनत और समय लगता है। वहीं, नीतू ग्राहकों को अपने उत्पाद दिखाने के साथ उनकी पसंद भी समझ रही हैं। उनके लिए यह अनुभव अपने हुनर को घर से बाहर पहचान दिलाने का अवसर है।जिम्मेदारियों के बीच रूपा ने नहीं छोड़ा सपनों का साथझारखंड पवेलियन में रूपा अपने हाथों से तैयार उत्पादों के साथ पहुंची हैं। परिवार की जिम्मेदारियां उनके सामने कई बार चुनौती बनकर आई, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पीछे नहीं छूटने दिया। छोटे दायरे से निकलकर भारत मंडपम तक पहुंचना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। वह अपने हुनर को आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनने और अपनी पहचान कायम करने की दिशा में प्रयास कर रही हैं।बंदिशों को पीछे छोड़ कांता ने चुनी अजरक कलाराजस्थान के झुंझुनूं की कांता ने अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए अजरक कला को माध्यम बनाया है। उन्होंने मेले में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को लोगों के सामने रखा है। कांता के मुताबिक, समाज की बंदिशों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुना। वह चाहती हैं कि उनका काम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें इस कला के जरिए अलग पहचान मिले।बड़े बाजार से जुड़ने का मिल रहा मौकाअंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इन महिला उद्यमियों को सिर्फ बिक्री का अवसर नहीं दे रहा, बल्कि बाजार की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद समझने का मंच भी उपलब्ध करा रहा है। अलग-अलग राज्यों से आने वाले खरीदार उनके उत्पादों को देख रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इससे महिलाओं को अपने काम का दायरा बढ़ाने और भविष्य में नए बाजारों तक पहुंचने की उम्मीद मिल रही है।जिद और जुनून ने पहुंचाया यहां तकपहले लगता था कि हमारा हुनर घर तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन यहां स्टॉल मिलने से लोगों को हमारा काम देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। इससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है।-नीतू, महिला उद्यमीहमारे लिए यह सिर्फ सामान बेचने का काम नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का जरिया है। हर चीज को हम अपने हाथों से बनाते हैं। इसमें हमारी मेहनत और लगन जुड़ी होती है।-जिलेहर बेगम, महिला उद्यमीहम अपने हाथों से ये सभी सामान तैयार करते हैं। इन्हें बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है। हर उत्पाद को हम खुद तैयार करते हैं, ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे।- कैकेशा, महिला उद्यमी