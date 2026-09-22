Delhi NCR News: वुशू में दिल्ली के खिलाड़ियों ने जमाया पदकों पर कब्जा

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स के वुशू मुकाबलों में अंडर-19 बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में पदक हासिल किए। खिलाड़ियों ने तकनीक, ताकत और अनुशासन का परिचय दिया।बालक वर्ग में 48 किग्रा में जटिन ने स्वर्ण, मौजिज और कार्तिक ने कांस्य जीता। 52 किग्रा में निखिल ने स्वर्ण, इंदरजीत ने रजत तथा नितिन कुमार और शिवम ने कांस्य जीता। 56 किग्रा में वंश ने स्वर्ण, शादाब ने रजत तथा अरमान और अभिनव शर्मा ने कांस्य जीता। 60 किग्रा में माधव ने स्वर्ण, सनी ने रजत तथा प्रिंस कुमार और करण गुप्ता ने कांस्य जीता।65 किग्रा में शायन खान ने स्वर्ण, आदित्येश सार्थक ने रजत तथा प्रीत और गौरव ने कांस्य जीता। 70 किग्रा में तनमय ने स्वर्ण, उत्कर्ष प्रधान ने रजत तथा भाव्यांश कुमार और वंश तिवारी ने कांस्य जीता। 75 किग्रा में पुष्कल चंदोक ने स्वर्ण, दक्ष गौतम ने रजत तथा शोभा लाल और आर्यमान चौधरी ने कांस्य जीता। 80 किग्रा में विमल ने स्वर्ण, प्रशांत ने रजत तथा नूर-ए-मुजस्सिम और सुमित थापा ने कांस्य जीता। 85 किग्रा में आर्या चौहान ने स्वर्ण, शुभम ने रजत तथा युवराज धवन और ध्रुव गुप्ता ने कांस्य जीता। 90 किग्रा में सागर ने स्वर्ण और आदित्य ठाकुर ने रजत जीता।बालिका वर्ग में 45 किग्रा में रिशिका ने स्वर्ण, स्नेहा ने रजत तथा तन्नू और रिद्धि ने कांस्य जीता। 48 किग्रा में नैन्सी बंसल ने स्वर्ण, कनिका ने रजत तथा सुनाक्षी लाकड़ा और चार्वी छेत्री ने कांस्य जीता। 52 किग्रा में उर्वशी कुमारी ने स्वर्ण, तानिश्का ने रजत तथा सिद्धि और दीप्ति शर्मा ने कांस्य जीता। 56 किग्रा में खुशी ने स्वर्ण, सृष्टि यादववंशी ने रजत तथा भावना और हंशिका ने कांस्य जीता। 60 किग्रा में रिया ने स्वर्ण, रिद्धि समनिया ने रजत तथा सुनीता और पूर्वी ने कांस्य जीता। 65 किग्रा में कनिका ने स्वर्ण, योगिता महर्षि ने रजत तथा भूमि और इशिता ने कांस्य जीता। 70 किग्रा में गौरी राज ने स्वर्ण, दीपिका ने रजत तथा मेहर चौधरी ने कांस्य जीता। 75 किग्रा में चेल्सी ने स्वर्ण, मेहरलीन कौर ने रजत तथा प्रतिज्ञा सिंह गुलिया ने कांस्य जीता।