घने कोहरे के साथ हुई दिल्ली-एनसीआर की सुबह, 'गंभीर' श्रेणी से निकलकर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई

{"_id":"5fd05044abe4d3303f097c8c","slug":"delhi-ncr-weather-update-dense-fog-in-morning-and-air-quality-improves-little-from-severe-category-it-comes-in-very-bad-category-aqi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0918\u0928\u0947 \u0915\u094b\u0939\u0930\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0941\u0908 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u092c\u0939, '\u0917\u0902\u092d\u0940\u0930' \u0936\u094d\u0930\u0947\u0923\u0940 \u0938\u0947 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0915\u0930 '\u092c\u0939\u0941\u0924 \u0916\u0930\u093e\u092c' \u0936\u094d\u0930\u0947\u0923\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e \u090f\u0915\u094d\u092f\u0942\u0906\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई। आज सुबह इतना घना कोहरा था कि कुछ मीटर दूर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस बीच दिल्ली की हवा में बुधवार को कुछ सुधार भी हुआ है। बीते कई दिनों से गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा आज बेहद खराब श्रेणी में आ गई है।



दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी सुबह काफी धुंध रही। रोहतक, अंबाला, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आदि इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं सुबह तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

बीते दिनों से सुधरी हवा

वहीं बात अगर वायु गुणवत्ता की तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। यानी अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 300 के पार और 400 के अंदर दर्ज किया गया है। बीते कुछ दिनों से यहां की हवा गंभीर श्रेणी में थी जिसमें कुछ सुधार हुआ है।







मंगलवार को दिल्ली की हवा में हुआ था सुधार, एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार

गत एक दिन पहले गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा में मंगलवार को 17 अंकों की गिरावट के साथ सुधार हुआ और हवा का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि, दिल्ली- एनसीआर में शामिल गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हवा ने दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी का दामन थामे रखा और लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहे।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 389 दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले यह 400, रविवार को 389, शनिवार को 404, शुक्रवार को 348, बुधवार को 373, मंगलवार को 367 और सोमवार को 318 रहा था।



दिल्ली- एनसीआर के आंकड़े

फरीदाबाद 382

गाजियाबाद 424

ग्रेटर नोएडा 405

नोएडा 407

गुरुग्राम 347



विज्ञापन

#WATCH: A thick layer of fog envelops parts of Delhi this morning. Visuals from Ghazipur area. pic.twitter.com/H2bbDwUvok — ANI (@ANI) December 9, 2020

A layer of fog engulfs Delhi this morning. Visuals from GT Karnal Road.



India Meteorological Department (IMD) forecasts 'Moderate Fog' for the national capital, for today. pic.twitter.com/uBWcSbnhqE — ANI (@ANI) December 9, 2020

Delhi: IMD forecasts 'moderate fog' for the national capital today. Visuals from Rohtak Road at Mundka. pic.twitter.com/mkyjzjMj99 — ANI (@ANI) December 9, 2020

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई। आज सुबह इतना घना कोहरा था कि कुछ मीटर दूर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस बीच दिल्ली की हवा में बुधवार को कुछ सुधार भी हुआ है। बीते कई दिनों से गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा आज बेहद खराब श्रेणी में आ गई है।दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी सुबह काफी धुंध रही। रोहतक, अंबाला, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आदि इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। वहीं सुबह तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।वहीं बात अगर वायु गुणवत्ता की तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। यानी अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 300 के पार और 400 के अंदर दर्ज किया गया है। बीते कुछ दिनों से यहां की हवा गंभीर श्रेणी में थी जिसमें कुछ सुधार हुआ है।गत एक दिन पहले गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा में मंगलवार को 17 अंकों की गिरावट के साथ सुधार हुआ और हवा का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि, दिल्ली- एनसीआर में शामिल गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हवा ने दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी का दामन थामे रखा और लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहे।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 389 दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले यह 400, रविवार को 389, शनिवार को 404, शुक्रवार को 348, बुधवार को 373, मंगलवार को 367 और सोमवार को 318 रहा था।दिल्ली- एनसीआर के आंकड़ेफरीदाबाद 382गाजियाबाद 424ग्रेटर नोएडा 405नोएडा 407गुरुग्राम 347