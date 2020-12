किसान आंदोलन के चलते आज बंद रहेंगे दिल्ली-एनसीआर के ये रास्ते, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें ये खबर

{"_id":"5fc8660b8ebc3e9baa35cf00","slug":"delhi-ncr-traffic-alert-due-to-farmers-protest-at-delhi-borders-singhu-tikri-chilla-ghazipur-up-gate-and-other-borders-closed-read-full-information-to-avoid-problem","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u0906\u0902\u0926\u094b\u0932\u0928 \u0915\u0947 \u091a\u0932\u0924\u0947 \u0906\u091c \u092c\u0902\u0926 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0947 \u092f\u0947 \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u0947, \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u0922\u093c\u0947\u0902 \u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली की लगभग सभी सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन अपने आठवें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आने-जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अनावश्यक कोई परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। जानें गुरुवार के दिन कौन-कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन से खुलेंगे।



चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता खुला

चिल्ला बॉर्डर का दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला है। हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता अब भी बंद है।





एनएच 9 पर चढ़े किसान दोनों तरफ जाम

एनएच 9 पर किसान चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों तरफ से जाम कर दिया है।



गाजीपुर बॉर्डर सील, एनएच24 दोनों तरफ से जाम

किसान आंदोलन के चलते यूपी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सुबह 8:45 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। इसके चलते एनएच 24, गाजीपुर बॉर्डर और आनंद विहार पर भयंकर जाम लग गया है। गाजियाबाद , एनएच-24 से दिल्ली की ओर जाने वाले सभी वाहनों को वापस गाजियाबाद की ओर भेजा जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि किसानों का प्रदर्शन उग्र हो सकता है इसलिए एहतियात के तौर पर सीमा को सील किया गया है।



स्वरूप नगर पुलिस बूथ के सामने जीटी रोड दोनों तरफ से बंद

स्वरुप नगर पुलिस बूथ के सामने लोकल पुलिस ने GT रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया हैI यातायात के लिए सिर्फ एक लेन छोड़ी हैI



टीकरी के अलावा ये तीन सीमाएं रहेंगी बंद

टीकरी बॉर्डर, झरोडा बॉर्डर पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं बदूसराय बॉर्डर सिर्फ हल्के वाहन जैसे कार और दो पहिया वाहनों के लिए खुलेगा। झटीकरा बॉर्डर सिर्फ दो पहिया वाहनों के लिए खुलेगा।



अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर लगा हल्का जाम

एक एलजीवी के मयूर विहार फेज-1 फ्लाईओवर पर पलट जाने से अक्षरधाम से नोएडा चिल्ला बॉर्डर जाने वाले रास्ते में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



सिंघु समेत कई छोटे बॉर्डर रहेंगे बंद

सिंघु समेत लामपुर, औचंदी और कई छोटे बॉर्डर गुरुवार को भी बंद रहेंगे। वहीं मुकरबा चौक और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।



सिंघु बॉर्डर भी रहेगा बंद

रोहिणी जाने और वहां से आने के लिए आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जीटी करनाल रोड, एनएच 44 और सिंघु, औचंदी व लामपुर बॉर्डर भी बंद रहेंगे।





चिल्ला बॉर्डर रहेगा बंद

नोएडा लिंक रोड का चिल्ला बॉर्डर भी किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद रहेगा। लोगों को नोएडा लिंक रोड छोड़कर नोएडा जाने के लिए एनएच 24 और डीएनडी का इस्तेमाल करने की सलाह है।





हरियाणा की ओर जाने वाली ये सीमाएं खुली रहेंगी

ढांसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच 8, बिजवासन/बजघेड़ा, पालम विहार और दुंदहेड़ा बॉर्डर खुले रहेंगे।







विज्ञापन

Traffic Alert



Chilla Border one carriageway from Delhi to Noida has been opened for traffic however other carriageway from Noida to Delhi is still closed. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Traffic Alert



स्वरुप नगर पुलिस बूथ के सामने लोकल पुलिस ने GT रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया हैI यातायात के लिए सिर्फ एक लेन छोड़ी हैI



COVID PRECAUTIONS

WEAR MASK, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING, KEEP HAND HYGIENE. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Traffic Alert



Tikri, Jharoda Borders are closed for any Traffic Movement.

Badusarai Border is open only for Light Motor Vehicle like Cars and two wheelers.

Jhatikara Border is open only for two wheeler traffic — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Traffic Alert



Obstruction in traffic in the carriageway from Akshardham towards Noida-Chilla Border due to overturn of an LGV near Mayur Vihar Phase-1 flyover. Kindly avoid the stretch.



COVID PRECAUTIONS

WEAR MASK, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING, KEEP HAND HYGIENE. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Traffic is very heavy. Please avoid outer ring road from signature bridge to Rohini & vice versa, GTK road, NH 44 & Singhu, Auchandi & Lampur borders. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Traffic Alert



The chilla border on Noida link road is closed for traffic due to farmers protests near Gautam Budh Dwar. People are advised to avoid Noida link road for going to Noida and use NH 24 and DND instead for Noida. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

Available Open Borders to Haryana are following Borders

Dhansa, Daurala, Kapashera, Rajokri NH 8, Bijwasan/Bajghera, Palam Vihar and Dundahera borders — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 3, 2020

दिल्ली की लगभग सभी सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन अपने आठवें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आने-जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अनावश्यक कोई परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। जानें गुरुवार के दिन कौन-कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन से खुलेंगे।चिल्ला बॉर्डर का दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला है। हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता अब भी बंद है।एनएच 9 पर किसान चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों तरफ से जाम कर दिया है।किसान आंदोलन के चलते यूपी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सुबह 8:45 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। इसके चलते एनएच 24, गाजीपुर बॉर्डर और आनंद विहार पर भयंकर जाम लग गया है। गाजियाबाद , एनएच-24 से दिल्ली की ओर जाने वाले सभी वाहनों को वापस गाजियाबाद की ओर भेजा जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि किसानों का प्रदर्शन उग्र हो सकता है इसलिए एहतियात के तौर पर सीमा को सील किया गया है।स्वरुप नगर पुलिस बूथ के सामने लोकल पुलिस ने GT रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया हैI यातायात के लिए सिर्फ एक लेन छोड़ी हैIटीकरी बॉर्डर, झरोडा बॉर्डर पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं बदूसराय बॉर्डर सिर्फ हल्के वाहन जैसे कार और दो पहिया वाहनों के लिए खुलेगा। झटीकरा बॉर्डर सिर्फ दो पहिया वाहनों के लिए खुलेगा।एक एलजीवी के मयूर विहार फेज-1 फ्लाईओवर पर पलट जाने से अक्षरधाम से नोएडा चिल्ला बॉर्डर जाने वाले रास्ते में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सिंघु समेत लामपुर, औचंदी और कई छोटे बॉर्डर गुरुवार को भी बंद रहेंगे। वहीं मुकरबा चौक और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।सिंघु बॉर्डर भी रहेगा बंदरोहिणी जाने और वहां से आने के लिए आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जीटी करनाल रोड, एनएच 44 और सिंघु, औचंदी व लामपुर बॉर्डर भी बंद रहेंगे।चिल्ला बॉर्डर रहेगा बंदनोएडा लिंक रोड का चिल्ला बॉर्डर भी किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद रहेगा। लोगों को नोएडा लिंक रोड छोड़कर नोएडा जाने के लिए एनएच 24 और डीएनडी का इस्तेमाल करने की सलाह है।ढांसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच 8, बिजवासन/बजघेड़ा, पालम विहार और दुंदहेड़ा बॉर्डर खुले रहेंगे।