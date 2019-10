दिवाली के बाद फिर दिल्ली का घुटने लगा दम, एनसीआर की फिजाओं में घुला 'जहर'

{"_id":"5db608258ebc3e93a629c15d","slug":"delhi-ncr-air-quality-dips-to-very-poor-on-diwali-2019","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092b\u093f\u0930 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0918\u0941\u091f\u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e \u0926\u092e, \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u092b\u093f\u091c\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0918\u0941\u0932\u093e '\u091c\u0939\u0930'","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन प्रदूषण बढ़ने से धुंध छा गई। प्रदूषण बढ़ने से वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। हवा और जहरीली हो गई। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दीं। कोर्ट ने दिवाली पर पटाखा छोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया था, लेकिन लोगों ने दिए गए समय के अलावा भी पटाखे छोड़े।



कई जगहों पर तो वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत ज्यादा खराब हो गया है। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 306 पहुंच गया। इसके अलावा कई इलाकों में 327 पर पहुंच गया।







न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, मथुरा रोड इलाके में खराब श्रेणी में क्रमशः 257 और 249 पर रहा। आंकड़ों के मुताबिक, मथुरा रोड इलाके में पीएम-10 का स्तर 2.5 दर्ज किया गया।



इसके अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई। हरियाणा के गुरुग्राम के एनआईएसई ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 पर पहुंच गया। जबकि नोएडा के सेक्टर -62 क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 को पार कर गया।











आपको बता दें कि दिल्ली के सीरी फोर्ट और आनंद विहार की हवा शनिवार को बेहद खराब रही। दोनों इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 350 के पार पहुंच गया। हालांकि पूरी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में शुक्रवार की तुलना में सिर्फ तीन अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार को सूचकांक 287 दर्ज किया गया। सफर का आकलन है कि प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा बढ़ने के बाद भी दिवाली तक आबोहवा में बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

Delhi: Air Quality Index (AQI) at 306 (very poor) in Lodhi Road area. pic.twitter.com/m7VSWTOvJQ — ANI (@ANI) October 27, 2019

Delhi: Major pollutants PM 2.5 & PM 10, at 257 & 249 respectively, both in 'Poor' category, in Mathura road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/JkvCzKMSA3 — ANI (@ANI) October 27, 2019

Noida: Air Quality Index (AQI) at 356 (very poor) in Sector-62 area. pic.twitter.com/UQz4A9N3oj — ANI UP (@ANINewsUP) October 27, 2019

Haryana: Air Quality Index (AQI) at 279 (poor) at NISE Gwal Pahari area in Gurugram. pic.twitter.com/Ck9MUmJBAc — ANI (@ANI) October 27, 2019

