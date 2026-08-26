दिल्ली में सड़क हादसा: डीटीसी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, मच गया हड़कंप

दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक डीटीसी बस और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। यह सड़क दुर्घटना दिल्ली कैंट फ्लाईओवर को पार करने के बाद लाल बत्ती के पास हुई।

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के अनुसार, दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक डीटीसी बस और एक ट्रक आपस में भिड़ गए। इस टक्कर के कारण दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दिल्ली कैंट फ्लाईओवर से धौला कुआं की ओर जाने वाले रास्ते पर लाल बत्ती के पास हुई। हादसे में घायल दोनों चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।