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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A unique world of contemporary sculpture on display at the NGMA

Delhi NCR News: एनजीएमए में सजी समकालीन मूर्तिकला की अनूठी दुनिया

Mon, 09 Nov 2026 08:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:42 PM IST
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150 से अधिक कलाकारों की 250 कलाकृतियां बनीं आकर्षण, पहली बार मूर्तियां बिक्री के लिए उपलब्ध
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। इंडिया गेट स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) के जयपुर हाउस में आयोजित समकालीन मूर्तिकला प्रदर्शनी तक्षणम कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देशभर के अनुभवी और उभरते कलाकारों की रचनात्मकता को एक मंच पर प्रस्तुत कर रही इस प्रदर्शनी में 150 से अधिक कलाकारों की 250 से ज्यादा चुनिंदा मूर्तिकलाएं प्रदर्शित की गई हैं। दर्शकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दी गई है।
तक्षणम : अ सेलिब्रेशन ऑफ कंटेम्पररी स्कल्प्चर का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। प्रदर्शनी में पारंपरिक शिल्प दृष्टि से लेकर आधुनिक प्रयोगों तक मूर्तिकला के विविध स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। कलाकारों ने अलग-अलग माध्यमों, सामग्रियों और आकारों के जरिए अपने विचारों और कल्पनाओं को कलाकृतियों में ढाला है।
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प्रदर्शनी के नाम तक्षणम की प्रेरणा संस्कृत के मूल शब्द तक्ष् से ली गई है, जिसका अर्थ तराशना, आकार देना और गढ़ना है। इसी विचार को आधार बनाकर यह आयोजन मूर्तिकला में विचार, सामग्री और रूप के आपसी संबंधों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके माध्यम से समकालीन मूर्तिकला की बदलती पहचान और नई संभावनाओं को भी सामने लाया गया है।
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इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि एनजीएमए के इतिहास में पहली बार यहां प्रदर्शित कलाकृतियों को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। इस पहल से कलाकारों को आर्थिक सहयोग मिलने के साथ कला प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं को सीधे कलाकारों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू हुई यह प्रदर्शनी अब 30 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी।
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