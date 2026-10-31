फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Metro: Screens on the Pink Line will show the crowd level in each coach

दिल्ली मेट्रो: पिंक लाइन पर स्क्रीन पर दिखेगी किस कोच में कितनी भीड़, प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होगी ऑक्यूपेंसी

Sat, 31 Oct 2026 02:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 31 Oct 2026 02:02 AM IST
सार

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पिंक लाइन पर रीयल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले की सुविधा शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Delhi Metro: Screens on the Pink Line will show the crowd level in each coach
Delhi Metro Train - फोटो : Amar Ujala/Amar Sharma

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन में चढ़ने से पहले ही पता चल सकेगा कि किस कोच में कितनी भीड़ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पिंक लाइन पर रीयल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर लगी यात्री सूचना स्क्रीन पर ट्रेन के सभी छह कोचों में यात्रियों की भीड़ का अनुमानित प्रतिशत दिखाया जाएगा। इससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार कम भीड़ वाले कोच का चयन कर सकेंगे।

विज्ञापन


इस सुविधा से खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक यात्रियों को ट्रेन आने पर कोच में भीड़ का अनुमान लगाकर चढ़ना पड़ता है। कई बार एक कोच में अत्यधिक भीड़ होती है, जबकि दूसरे में अपेक्षाकृत कम यात्री होते हैं। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन आने से पहले स्क्रीन पर सी1 से सी6 तक सभी कोचों की ऑक्यूपेंसी दिखाई देगी। इससे यात्रियों को सही कोच चुनने में आसानी होगी और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक आवाजाही भी कम हो सकेगी।
विज्ञापन


लोड सेंसर से मिलेगी कोच में भीड़ की जानकारी
डीएमआरसी के मुताबिक, यह प्रणाली प्रत्येक कोच में लगे लोड सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर काम करती है। सेंसर कोच के मौजूदा भार की गणना करते हैं और इसकी तुलना खाली कोच के भार से की जाती है। इस अंतर के आधार पर यात्रियों के कारण बढ़े भार का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद कोच की अनुमानित ऑक्यूपेंसी का प्रतिशत यात्री सूचना स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रतिशत यात्रियों की सटीक गिनती के बजाय कोच में मौजूद अनुमानित भार को दर्शाता है। यात्री इस जानकारी के आधार पर कोच में भीड़ का अंदाजा लगा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


मैजेंटा लाइन के बाद पिंक लाइन पर विस्तार
डीएमआरसी ने वर्ष 2022 में मैजेंटा लाइन पर पहली बार रीयल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले की सुविधा शुरू की थी। वहां से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अब इसे पिंक लाइन पर भी लागू किया गया है। पिंक लाइन के सर्कुलर कॉरिडोर होने के कारण इसके अलग-अलग हिस्सों के बीच डेटा इंटरलिंकिंग की व्यवस्था करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद डीएमआरसी ने इस सुविधा का विस्तार किया है।


व्यस्ततम समय में भीड़ प्रबंधन होगा आसान
सुबह और शाम के व्यस्त समय में यात्री स्क्रीन पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम भीड़ वाले कोच में चढ़ सकेंगे। इससे यात्रियों का कोचों में बेहतर वितरण होगा और किसी एक डिब्बे में अत्यधिक भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed