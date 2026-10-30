दिल्ली: शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने मां को घर में बंद करके लगा दी आग, फटा सिलिंडर; एएफओ झुलसे

जहांगीरपुरी में मां से विवाद के बाद शुक्रवार सुबह एक बेटे ने घर में आग लगा दी। उसकी मां घर के अंदर ही मौजूद थीं। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू किया। इसी दौरान घर में रखा गैस सिलिंडर फट गया। धमाके में दमकल विभाग के सहायक अग्निशमन अधिकारी (एएफओ) अंकित (32) झुलस गए।

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विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज : पुलिस के मुताबिक, जहांगीरपुरी थाने में विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आग लगाने की वजह और तरीके की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, उनका शरीर करीब 25 फीसदी झुलस गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी भरत (30) अपनी मां राजरानी के साथ जहांगीरपुरी स्थित मकान में रहता है। वह शराब पीने का आदी है। शुक्रवार सुबह वह अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो वह नाराज हो गया। इसके बाद उसने कथित तौर पर घर में आग लगा दी।आग लगने के समय उसकी मां घर के अंदर मौजूद थी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11:23 बजे जहांगीरपुरी स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। बचाव अभियान में घर में रखा गैस सिलिंडर अचानक फट गया। इसकी चपेट में आने से एएफओ अंकित झुलस गए। उनके शरीर का करीब 25 फीसदी हिस्सा जल गया। उन्हें पहले बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया गया। दोपहर करीब ढाई बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।घटना में घायल एएफओ अंकित को पहले बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एम्स रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।







