दिल्ली: जहांगीरपुरी में गाड़ी में लगी आग, मच गया हड़कंप, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा

जहांगीरपुरी इलाके में एक वाहन में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे सड़क पर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी हरकत में आ गए।

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उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी, आग बुझाने के काम में मदद की और साथ ही मौके पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया ताकि आवाजाही सुचारू रहे और आगे कोई खतरा न हो।उनकी समय पर की गई कार्रवाई से ट्रैफिक जाम नहीं हुआ और घटना के दौरान सड़क पर चलने वालों और आस-पास के लोगों की सुरक्षा बनी रही। किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी में आग लगने के दौरान एक व्यक्ति की जान बचाई।