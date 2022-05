{"_id":"628f1375a9142402f559335b","slug":"delhi-court-gives-verdict-on-inld-chief-om-prakash-chautala-in-asset-more-than-income-case-read-detail","type":"story","status":"publish","title_hn":"ओम प्रकाश चौटाला पर फैसला आज: इनेलो प्रमुख को अदालत आज सुना सकती है सजा, आय से अधिक संपत्ति का है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 26 May 2022 11:13 AM IST