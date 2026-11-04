Delhi NCR News: दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति समेत चार बरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:45 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:45 PM IST
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में 20 वर्षीय शीबा मलिक की आत्महत्या में उसके पति, सास-ससुर और एक रिश्तेदार को दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि महिला को मौत से कुछ समय पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था या आरोपियों ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमानी मल्होत्रा की अदालत ने अपने आदेश में पति अरशद मलिक, ससुर इस्लामउद्दीन, सास फिरदौस और रिश्तेदार अय्यूब मलिक को बरी कर दिया। संवाद
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