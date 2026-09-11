Delhi NCR News: कांटे के मुकाबले में दीपक चौहान ने मारी बाजी, नेत्रपाल को पांच वोट से हराया

पलवल। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दीपक चौहान ने बेहद कड़े मुकाबले में नेत्रपाल चौहान को महज पांच मतों से हराकर जीत दर्ज की। दीपक चौहान को 858, नेत्रपाल चौहान को 853 और वेद प्रकाश गौड़ को आठ वोट मिले। कुल 1719 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। सेक्रेटरी पद पर राकेश चौहान और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर आकाश भारद्वाज ने जीत हासिल की। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चला। आरओ जोगिंदर चौहान की देखरेख में मतदान प्रक्रिया पूरी कराई गई।मोहम्मद इकबाल जराली बने हथीन बार एसोसिएशन के प्रधानहथीन। हथीन बार एसोसिएशन के चुनाव में मोहम्मद इकबाल जराली ने प्रधान पद पर जीत हासिल की। शुक्रवार को मतदान के बाद हुई मतगणना में उन्हें 160 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश गुप्ता उटावड़ को 63 और तीसरे उम्मीदवार इल्ली खान को दो वोट मिले। आरओ अनीश खान, एआरओ संजय रावत और सतबीर सहरावत की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई।