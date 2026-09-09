Delhi NCR News: डीडीसीए का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज

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समारोह में डीडीसीए लीग और क्रिकेट से जुड़े विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। डीडीसीए पदाधिकारियों और लीग समिति के सदस्यों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की ओर से सत्र 2025-26 का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 10 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होगा। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।