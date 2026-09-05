Delhi NCR News: डीडीए डेरा गांव में करेगा जलाशय का विकास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:20 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:20 PM IST
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नई दिल्ली। डीडीए जल्द ही डेरा गांव स्थित जलाशय के विकास का काम शुरू कराएगा। इसके तहत चारदीवारी, पक्के रास्ते और पत्थर की पिचिंग जैसे कार्य होंगे। इस पर सवा करोड़ रुपये की लागत आएगी और काम छह महीने में पूरा होगा। स्थानीय निवासियों की लंबे समय से यह मांग थी। डीडीए ने निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं। चयनित एजेंसी को समयसीमा व चरणों के अनुसार प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। ब्यूरो
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