Delhi NCR News: सीआरपीएफ में स्पोर्ट्स कोटे से 521 पदों पर भर्ती

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत मेधावी खिलाड़ियों के लिए हवलदार/जीडी और सिपाही/जीडी के 521 पदों पर भर्ती घोषणा पत्र जारी किया है। भर्ती में पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे। कुल पदों में हवलदार/जीडी के 182 और सिपाही/जीडी के 339 पद शामिल हैं। हवलदार के लिए 150 पुरुष और 32 महिला, जबकि सिपाही के लिए 258 पुरुष और 81 महिला पद हैं।ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शुरू होगी और 11 नवंबर तक चलेगी। आवेदन में सुधार का मौका 12 से 14 नवंबर तक दिया जाएगा। आवेदन केवल सीआरपीएफ की भर्ती वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।भर्ती में एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, वुशु, कुश्ती और योग समेत 22 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। हवलदार पद के लिए 10+2 और सिपाही पद के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। दोनों पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें नियमानुसार छूट का प्रावधान है।