Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने पत्नी पर अदालत परिसर में हमला करने के आरोपी पति को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी है, जिस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पर अदालत परिसर में हमला किया था। दोनों पक्ष वैवाहिक विवाद की सुनवाई के लिए अदालत गए थे। जनवरी 2025 में अदालत परिसर में दोनों के बीच झगड़े के बाद यह हमला बताया जाता है। पत्नी की शिकायत पर उसी दिन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।बाद में पत्नी ने वैवाहिक कार्यवाही वापस ले ली। आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पत्नी ने न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा को बताया कि अब वे अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। उन्होंने कहा कि वे पति के परिवार से मिलने जाने लगी हैं और जेल से रिहा होने के बाद पति के साथ फिर से वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहती है। अदालत ने नोट किया, वे इस प्रकार सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करना चाहती हैं। इन बयानों को देखते हुए राज्य पक्ष ने भी जमानत का विरोध नहीं किया।