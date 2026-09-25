Delhi NCR News: कनॉट प्लेस के बाजार में 365 दिन दिखेगी सफाई

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कनॉट प्लेस दिल्ली का प्रमुख कारोबारी और पर्यटन केंद्र है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक और पर्यटक पहुंचते हैं। एनडीटीए ने कहा कि सफाई व्यवस्था को 365 दिन कायम रखने के लिए नियमित निगरानी और समय पर कूड़ा उठान जरूरी है।नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने इस पहल का स्वागत किया है। एसोसिएशन के मुताबिक ब्रिक्स के दौरान नियमित कूड़ा उठान, साफ फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों की बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। व्यापारियों की मांग है कि इसे सामान्य दिनों की स्थायी व्यवस्था बनाया जाए। संवाद