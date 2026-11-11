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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Congress raises questions over operating a cruise in the polluted Yamuna

Delhi NCR News: प्रदूषित यमुना में क्रूज चलाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Wed, 11 Nov 2026 07:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:30 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना में क्रूज सेवा शुरू करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई किए बिना नदी के सीमित हिस्से में क्रूज सेवा शुरू करना जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सरकार की पहली प्राथमिकता पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय यमुना को प्रदूषण मुक्त करना होनी चाहिए थी। देवेंद्र यादव ने कहा कि यदि सरकार यह साबित करना चाहती है कि यमुना का पानी स्वच्छ हो गया है तो क्रूज सेवा केवल सोनिया विहार से जगतपुर के बीच सीमित रखने के बजाय वजीराबाद से ओखला तक शुरू करनी चाहिए।
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