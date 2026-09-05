Delhi NCR News: जातिगत जनगणना के प्रारूप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:07 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:07 PM IST
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मौजूदा प्रश्नावली रद्द करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप पर सवाल उठाते हुए इसमें खुले विकल्प के बजाय प्रमाणित जाति सूची के आधार पर ड्रॉपडाउन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुभाषिणी यादव ने शनिवार को राजीव भवन में कहा कि सवाल नंबर 10 में ओपन-एंडेड विकल्प होने से एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपनाम और वर्तनी दर्ज हो सकती है। इससे जातियों की वास्तविक संख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा। उन्होंने तेलंगाना और बिहार की तर्ज पर प्रमाणित सूचियों को शामिल करने की मांग की। यादव ने कहा कि प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द तक नहीं है। गलत आंकड़ों का असर ओबीसी, ईबीसी और वंचित वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप पर सवाल उठाते हुए इसमें खुले विकल्प के बजाय प्रमाणित जाति सूची के आधार पर ड्रॉपडाउन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सुभाषिणी यादव ने शनिवार को राजीव भवन में कहा कि सवाल नंबर 10 में ओपन-एंडेड विकल्प होने से एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपनाम और वर्तनी दर्ज हो सकती है। इससे जातियों की वास्तविक संख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा। उन्होंने तेलंगाना और बिहार की तर्ज पर प्रमाणित सूचियों को शामिल करने की मांग की। यादव ने कहा कि प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द तक नहीं है। गलत आंकड़ों का असर ओबीसी, ईबीसी और वंचित वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की।