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Delhi NCR News: रेलवे स्टेशन से मेट्रो-बस तक आसान होगा सफर, बनेंगे मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब

Sat, 05 Sep 2026 07:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:56 PM IST
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आनंद विहार-निजामुद्दीन में काम जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मेट्रो, बस और नमो ट्रेन तक आसान पहुंच मिल सके, इसके लिए कई स्टेशनों को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। आनंद विहार, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली, शाहदरा, सदर बाजार व समयपुर बादली को स्काईवॉक, एफओबी व भूमिगत सब-वे के जरिए परिवहन साधनों से जोड़ा जाएगा।
आनंद विहार टर्मिनल को मेट्रो व आईएसबीटी से एफओबी से जोड़ा गया है, यहां ट्रैवलेटर युक्त स्काईवॉक का प्रस्ताव है। निजामुद्दीन में एफओबी के जरिए नमो ट्रेन स्टेशन से कनेक्टिविटी बनाई गई है।
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पीएमओ के अधिकारियों ने रेलवे व विभागों के साथ बैठक की है। उत्तर रेलवे नोडल एजेंसी होगी और पीएमओ की निगरानी में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी। पुरानी दिल्ली को चांदनी चौक, कश्मीरी गेट मेट्रो व आईएसबीटी से, शाहदरा को रेड लाइन मेट्रो व बस टर्मिनल से जोड़ा जाएगा।
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सदर बाजार में मेट्रो कॉरिडोर बनने से रेल-मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समयपुर बादली को बाहरी दिल्ली के महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन हबों में पार्किंग, ईवी चार्जिंग व लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी होंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा व सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा।
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