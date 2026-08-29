फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CNG price hiked by 3.89 in Delhi; now costs 86.98 per kg

Delhi NCR News: दिल्ली में सीएनजी 3.89 रुपये महंगी, 86.98 रुपये किलो हुई

Sat, 29 Aug 2026 06:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
-ऑटो-कैब चालकों की बढ़ी परेशानी, इस साल हो चुकी है 10 रुपये की बढ़ोतरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने शनिवार सुबह छह बजे से सीएनजी की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपये से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो, कैब व अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालकों पर पड़ेगा।
आईजीएल ने कीमत बढ़ाने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट एलएनजी की बढ़ती लागत को बताया है। पश्चिम एशिया में संकट के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी कार्गो की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे एशियाई जेकेएम एलएनजी बेंचमार्क करीब 113 प्रतिशत बढ़ा है।
विज्ञापन

पूर्वी दिल्ली के ऑटो चालक सुदेश ने कहा कि सीएनजी भरवाने के लिए लंबी लाइन लगती है और बार-बार कीमत बढ़ने से रोज का खर्च बढ़ गया है। किराया बढ़ाने पर ग्राहक बहस करते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। कैब चालक उत्सव ने कहा कि पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी को सस्ता मानकर लोग सीएनजी वाहन खरीदते हैं, लेकिन लगातार बढ़ोतरी से फायदा कम होता जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएनजी के दाम बढ़ने का सिलसिला
मई 2026 में चार बार (15, 17, 23 व 26 मई) कुल 6 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी हुई। अगस्त में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी के साथ साल की शुरुआत (77.09) से अब तक करीब 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed