Delhi NCR News: सरकारी स्कूलों में प्रयोगों से पढ़ेंगे बच्चे

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विद्या वाहिनी योजना में अब तक 20 हजार छात्राओं को मिली साइकिलेंअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को प्रयोगों के जरिये विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई का मौका मिलेगा। शुक्रवार को जनकपुरी स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर सीएम श्री स्कूल में दिल्ली की दूसरी स्टेम लैब का उद्घाटन शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया। इसी कार्यक्रम में विद्या वाहिनी योजना के तहत 1.40 लाख छात्राओं को साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है।यह दिल्ली सरकार और शिखर धवन फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई दूसरी स्टेम लैब है। कार्यक्रम में विद्या वाहिनी योजना के तहत कक्षा नौ की 32 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें भी दी गईं। अब तक करीब 20 हजार छात्राओं को साइकिलें मिल चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि बच्चे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि सोचें, सवाल पूछें और प्रयोग करें। कहा सरकार स्टेम लैब के जरिये विद्यार्थियों में नवाचार की क्षमता विकसित कर रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।व्यावहारिक शिक्षा और आत्मनिर्भरतास्टेम लैब में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों की व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य समस्याओं का हल खोजने की क्षमता विकसित करना है।