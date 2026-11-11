छठ पर घर जाने की जिद: सिर पर बैग, गोद में बच्चे और आंखों में उम्मीद; स्पेशल ट्रेनें भी नहीं दे पा रहीं राहत

1 of 4 आनंद रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ - फोटो : विवेक निगम

छठ महापर्व पर अपनों के साथ त्योहार मनाने की चाह में दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की भीड़ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही है। किसी के सिर पर बड़ा बैग है तो किसी के हाथ में बच्चों का सामान और खाने-पीने की चीजें। चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आंखों में घर पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। ट्रेन के इंतजार में यात्रियों का काफी समय प्लेटफॉर्म पर ही बीत रहा है। कई परिवार सामान के बीच बैठकर ट्रेन आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। छठ स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रेनों में भी दबाव बना हुआ है।

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2 of 4 जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉम तक जा रहे लोग - फोटो : विवेक निगम

प्लेटफॉर्म पर ही घंटों बिता रहे लोग

स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सुबह से ही यात्रियों की आवाजाही बनी हुई है। बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में लोग अपने परिवार और सामान के साथ जगह तलाशते नजर आ रहे हैं। किसी को ट्रेन में सीट मिलने की चिंता है तो किसी को समय पर घर पहुंचने की। लंबा सफर होने के कारण महिलाएं और बच्चे भीड़ के बीच परेशान हो रहे हैं। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामान संभालने के साथ ट्रेन आने तक इंतजार करना है। त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दी में यात्री प्लेटफॉर्म पर ही कई घंटे बिता रहे हैं।

3 of 4 ट्रेनों में भीड़ उमड़ी। - फोटो : अमर उजाला

स्पेशल ट्रेनें भी नहीं दे पा रहीं पूरी राहत

छठ के मद्देनजर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने से दबाव बना हुआ है। नियमित ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेनों में भी सफर करने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। कंफर्म टिकट और सीट मिलने की चिंता के बीच यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जिन परिवारों के साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनके लिए लंबा इंतजार और भी मुश्किल हो रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि किसी तरह ट्रेन मिले और वह छठ से पहले अपने घर पहुंच सकें। कुछ यात्री ऐसे भी है, जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। लेकिन छठ पर घर जाने की मजबूरी के कारण रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट बनवा कर घर जाने की कतार में खड़े है।

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4 of 4 आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ - फोटो : विवेक निगम